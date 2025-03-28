Miniklerden Gazze'ye büyük yardım

Adıyaman Valiliği'nin izni ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayı boyunca Filistin'e destek için ‘El Ele' kampanyası düzenlendi. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman'da, öğrenciler Filistin için büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Depremde yardım edilen çocuklar, bu kez Filistin'e kendileri yardım elini uzattı.





Kumbaralarını bağışladılar

Kimisi bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği harçlığını, kimisi ailesinin zekatını bağışladı. Öğrenciler bağışlarını koymak için aldıkları zarfların içine sadece para koymadı, ayrıca duygularını dile getiren mektuplar yazdı, resimler çizdi. Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulu'nda öğrenciler, aileler ve öğretmenler yaklaşık 100 bin TL yardım topladı. Tüm okullardan yaklaşık 8 milyon 350 bin TL bağış yapıldı.

Bisiklet alacaktı

Mevlana Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Kadir Ekici, yazın bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 780 TL'sini bağışlarken, 6. Sınıf öğrencisi Bünyamin Han'ın ailesi ise bu yılki zekatları olan 7 bin 500 TL'yi zarfa koyarak çocuklarıyla okula gönderdi. Ailesine söyleyerek zekatlarını bağışlayan öğrencilerden Bünyamin Han, "Okulumuzda Gazzeliler için bağış kampanyası başlatılmıştı. Ben de bunu duyup eve gittim. Annemlere söyledim, annemler de 'bu yılki zekatımızı Gazze'ye bağışlayalım' dedi ve ben de o parayı alarak getirip bağış yaptım" dedi.





Bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği paranın tamamını Gazze'ye bağışlayan öğrencilerden Kadir Ekici ise, "Ben bu kumbarayı bir buçuk aydır biriktiriyorum. Kendime yaz tatilinde bisiklet alacaktım, o yüzden biriktiriyorum. Filistin'de bomba atıyorlar, o yüzden üzülüyorum. Ben bisiklete binmeyebilirim. Onlar aç susuz diye bağışladım" şeklinde konuştu.





"Kardeşlerinin yanında olmaya gayret ediyorlar"