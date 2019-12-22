Çocuklar hala gelip gidiyor

Oğlu Tuncay'ı bekleyen Şevket Bingöl, HDP il binasının arkasına açılan ikinci giriş kapısına tepki gösterdi. “Bunlar siyasi parti değil, PKK'nın partisi. Artık kaçacakları yer de yok. Bizden kurtulamazlar” dedi. Hala HDP il binasına çocukların girip çıktığını söyleyen Bingöl, “Anne ve babalar çocuklarına sahip çıksın. Sonunda çok acı çekerler ama iş işten geçmiş olur” diye konuştu. Oğlu Müslüm için eylemini sürdüren Şevket Altındaş da teröristlerin sevgiye aç çocukları kaçırdığını belirterek anne-babalar ve eğitimcileri, sevgilerini göstermeleri konusunda uyardı.

ANNELER BAŞARACAK

Evlat nöbetindeki anne-babalara destek ziyaretleri de sürüyor. Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ile sendikanın kadın üyeleri ailelere desteğe geldi. Yücel, "Artık uyanmamız lazım. Annelerin başlattığı bu mücadelenin operasyonlardan daha etkili olduğuna inanıyorum. İnşallah başarılı olacaklar. Burayı ziyaret etmek için kuyruğa girmemiz gerek. Tüm STK'ların bu işe duyarlı olması ve bütün annelerin burayı ziyaret etmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Sur'a yeni başkan

Diyarbakır'da Sur Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan önceki gün gözaltına alınan HDP'li Feyme Filiz Buluttekin'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'na istinaden İçişleri Bakanlığının 20 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Belediye Kanunu uyarınca Buluttekin'in yerine Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.