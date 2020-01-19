Çocuklara terörist demek çok ayıp

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla partide düzenlenen sertifika törenine katıldı. Burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bahçeli, bir gazetecinin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz, hazırladığınız dosyanın içerisinde neler var?” sorusuna, “Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size. Ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum.” yanıtını verdi.

ÇOLUK ÇOCUĞU TERÖRİST İLAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İdlib’den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti: “Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye’deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye’ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp bir şeydir, değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini.”

İYİ Kİ AMERİKA TAYİN ETMİYOR!

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin dış politikasını Rusya’nın tayin ettiği açıklamasının hatırlatılması üzerine Bahçeli, sözlerini “Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yetkilileri, kurumları tayin ediyor. Orada bir yanılgı var, neyi kast ediyor onu bilemiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor” diye tamamladı.

SİYASİ AYAĞI DA BULMUŞ OLURSUNUZ

FETÖ’nün siyasi ayağının nasıl ortaya çıkarılacağı yönündeki soru üzerine de Bahçeli, “Yurtta Sulh Konseyi’ni incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız, siyasi ayağı da bulmuş olursunuz” diye konuştu.

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Akıl ve izan kabul etmiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin İdliblileri kabul etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Kaya, bir termal otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP’li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım” dedi.

TOGG’u istiyorum

Devlet Bahçeli'ye TOGG'un tasarımını taşıyan tablo hediye edildi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu heyetinin kendisini ziyareti ve Türkiye’nin milli aracından sipariş verip vermediği yönündeki soru üzerine de Bahçeli, “Biz eskiden beri bu yeni üretilmiş olan araçların ‘deste başı’ diye tabir edilen unsurundan bir tanesini almak isterdik.” dedi. Bahçeli, ceza infaz yasası ile ilgili soru üzerine de “Son tasarıyı henüz daha bilemiyoruz. Ama bizim hazırladığımız tasarı, Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak beklemeye almıştık, hala beklemede” şeklinde konuştu.