Gündem Çocuklara terörist demek çok ayıp
POLİTİKA

Çocuklara terörist demek çok ayıp

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun İdlib’den kaçan sivillerle ilgili kullandığı ‘terörist’ ifadesine tepki gösterdi. Bahçeli, “Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye’deki teröristlerle dayanışma içinde olanın orada göç etmek zorunda olan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp, kınıyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla partide düzenlenen sertifika törenine katıldı. Burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bahçeli, bir gazetecinin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz, hazırladığınız dosyanın içerisinde neler var?” sorusuna, “Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size. Ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum.” yanıtını verdi.

ÇOLUK ÇOCUĞU TERÖRİST İLAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İdlib’den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti: “Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye’deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye’ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp bir şeydir, değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini.”

İYİ Kİ AMERİKA TAYİN ETMİYOR!

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin dış politikasını Rusya’nın tayin ettiği açıklamasının hatırlatılması üzerine Bahçeli, sözlerini “Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yetkilileri, kurumları tayin ediyor. Orada bir yanılgı var, neyi kast ediyor onu bilemiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor” diye tamamladı.

SİYASİ AYAĞI DA BULMUŞ OLURSUNUZ

FETÖ’nün siyasi ayağının nasıl ortaya çıkarılacağı yönündeki soru üzerine de Bahçeli, “Yurtta Sulh Konseyi’ni incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız, siyasi ayağı da bulmuş olursunuz” diye konuştu.

Akıl ve izan kabul etmiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin İdliblileri kabul etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Kaya, bir termal otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP’li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım” dedi.

TOGG’u istiyorum

Devlet Bahçeli'ye TOGG'un tasarımını taşıyan tablo hediye edildi.
  • Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu heyetinin kendisini ziyareti ve Türkiye’nin milli aracından sipariş verip vermediği yönündeki soru üzerine de Bahçeli, “Biz eskiden beri bu yeni üretilmiş olan araçların ‘deste başı’ diye tabir edilen unsurundan bir tanesini almak isterdik.” dedi. Bahçeli, ceza infaz yasası ile ilgili soru üzerine de “Son tasarıyı henüz daha bilemiyoruz. Ama bizim hazırladığımız tasarı, Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak beklemeye almıştık, hala beklemede” şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli: Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler
OYNAT 00:35
Devlet Bahçeli: Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu. Bahçeli, 'Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP ile beraber Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar ve gitsinler bir daha da gelmesinler.' diye konuştu.


Libya barışı Türkiyeden geçer

Libya barışı Türkiye'den geçer

​Libya'yı bir savaş baronuna terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.
Libya için karar günü

Libya için karar günü

​Bugün Berlin'de aynı masa etrafında buluşacaklar.
EastMedhayali suya düştü

EastMed
hayali suya düştü

​Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan EastMed projesi çöküyor.
İdlib direniyor

İdlib direniyor

​Çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryası imha edildi.
İstanbul'da<br>güç savaşları

İstanbul'da
güç savaşları

Kaftancıoğlu'na muhalif 16 isim yönetimde yer alacak.
Somali'de<br>hedef yine Türkiye

Somali'de
hedef yine Türkiye

​Saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türk 20 kişi yaralandı.
28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

​BM'nin Suriye hakkındaki raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.
İstanbul zirvede

İstanbul zirvede

​100 bin sosyal konuta Türkiye genelinde 12 kat talep geldi.
56 muvazzaf tutuklandı

56 muvazzaf tutuklandı

​İzmir merkezli ankesör operasyonunda 145 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

​Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Galibiyetle başladı

Galibiyetle başladı

​Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.
Türkler yine hedefte

Türkler yine hedefte

​Ankara ile yakınlaşan Somali'deki saldırılarda BAE ve İngiltere izi.
Çok önemli şeyler var

Çok önemli şeyler var

​Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu açıklaması.
Arabanın kamerasına yansımıştı

Arabanın kamerasına yansımıştı

​Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti.
35 dakikada ulaşım

35 dakikada ulaşım

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında ilk ray kaynağı yapıldı.
Metrobüste yangın

Metrobüste yangın

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.