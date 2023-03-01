Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği, depreminin yaşandığı 11 ilde afetten etkilenen çocuklara destek amacıyla “Çocuklarımızla Birlikteyiz” etkinliği düzenledi. Dernek, deprem bölgesinden Ankara’ya gelen 5-12 yaş arasındaki çocukların moralini yükseltmek için kahvaltı, animasyon filmi, hikaye anlatımı ve oyun etkinlikleri düzenledi. Etkinlik sonrasında çocuklara Bilge Çocuk Dergisi ile birlikte küçük hediyeler dağıtıldı. Dernek başkanı Faruk Bilsin, “Deprem sonrası dernek olarak tüm üyelerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya çalıştık. Yardım organizasyonlarını koordine ettik. Hem Kahramanmaş’ta bulunan depremzedeler için hem de bulunduğumuz şehir Ankara’ya gelenlerin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştık. Bu etkinlikte de depremzede hemşehrilerimizin sadece madden değil manen de yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik” dedi.