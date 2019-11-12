Gündem Çorum adını Guinnesse yazdırdı Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru
ÇORUM

Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Çorum'da dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildiğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, düzenleyeceği basın toplantısı ile Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.

Haber Merkezi AA
Çorum'da fidan dikimi rekoru
Çorum'da fidan dikimi rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.

DHA
Çorum'da fidan dikimi

ÇORUM REKORLAR KİTABINA GİRDİ

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu. Çorum Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı.

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DHA
Çorum'da fidan dikimi

81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor
GÜNDEM
81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE TESCİL BELGESİ VERİLECEK

Öte yandan, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek basın toplantısında, Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tescil belgesinin takdim edileceği öğrenildi.

DHA
Çorum'da fidan dikimi

DHA
Çorum'da fidan dikimi

DHA
Çorum'da fidan dikimi
Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.

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