Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.

DHA Çorum'da fidan dikimi

ÇORUM REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu. Çorum Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı.

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DHA Çorum'da fidan dikimi

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Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE TESCİL BELGESİ VERİLECEK

Öte yandan, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek basın toplantısında, Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tescil belgesinin takdim edileceği öğrenildi.

DHA Çorum'da fidan dikimi

DHA Çorum'da fidan dikimi

DHA Çorum'da fidan dikimi

Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.

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