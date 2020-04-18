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Çorum’da akıllara durgunluk veren olay: Yol ortasında bırakıp gittiler

Çorum’da akıllara durgunluk veren olay: Yol ortasında bırakıp gittiler

Çorum’da gece geç saatlerde 20 yabancı uyruklu kişiyi çevre yoluna bırakıp gittiler. Hareketli anların yaşanmasına neden olan olayda, Malatya’dan geldiklerini iddia eden 20 kişinin üzerinden Bayburt Valiliği’den alınan izin kağıdı çıktı.

Haber Merkezi İHA
20 yabancı uyruklu şahıs Çorum'da çevre yoluna terk edildi.
20 yabancı uyruklu şahıs Çorum'da çevre yoluna terk edildi.

Çorum’da gece geç saatlerde 20 yabancı uyruklu şahıs çevre yoluna terk edildi. Akıllara durgunluk veren olay hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

  • İddialara göre, gece geç saatlerde plakası belirlenemeyen bir araç Somalili olduğu öğrenilen 20 şahsı çevreyolu üzerinde bulunan Buharaevler kavşağına bırakıp gitti. Yol kenarında kalabalık bir grup olduğunu gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri giderek şahısları inceledi.

İHA
Çorum’da gece geç saatlerde 20 yabancı uyruklu kişiyi çevre yoluna bırakıp gittiler.

Üzerlerinden seyahat izin belgesi çıktı

Gazetecilerin nereden geldikleri yönündeki sorulara Malatya diyen şahısların Bayburt Valiliği ve İl Göç İdaresi kaşeli üzerinde “Bu izin belgesi hakkında sınır dışı etme kararı alınan ancak 6458 sayılı Kanunu’nun 57. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden idari gözetimi sonlandırılan açık kimliği yazılı şahısların Çorum iline gitmesi izin verilmiştir” yazılı kağıt çıktı. Çorum’da ikamet etmeyen şahısların izin kağıtlarına neden Çorum yazıldığı ise kafaları karıştırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşımlara kısıtlama getirilirken 20 yabancı uyruklu şahısın hiçbir tedbir ve önlem alınmadan toplu halde başka bir şehre sevkine izin verilerek terk edilmesi kafaları karıştırdı. Şahıslarda maske dışında herhangi bir koruyucu tedbir bulunmaması da dikkat çekti.

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