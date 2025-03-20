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Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı

Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı

20:2120/03/2025, Perşembe
DHA
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Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı
Çorum'da lüks araç yüklü TIR'da yangın çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, lüks araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Yangı, kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekibinin müdahalesiyle TIR'daki araçlar zarar görmeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu Baldıran mevkisinde çıktı. Bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve lüks araçları taşıyan TIR'ın dorse bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, TIR'ın dorsesindeki araçlar da zarar görmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Çorum
#Baldıran
#Yangın
#Lüks araç
#TIR

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