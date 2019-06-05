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POLİTİKA

Çözüm yeri sivil siyaset

TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi hepimizin vazifesidir. O zemin de sivil siyaset, Meclis ve demokrasidir. Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclis’tir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır’daki temasları kapsamında düzenlenen programda partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Türkiye’nin çevresindeki birçok ülkeden, hatta Avrupa’daki bazı devletlerden farkının emek verilerek kökleştirilmiş demokrasisi olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye’de sorunların olduğunu fakat bu sorunların çözüm zemininin de bulunduğunu aktardı. “Türkiye’de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi hepimizin vazifesidir” diyen Şentop, şöyle devam etti:

DEMOKRASİ TALEBİ SAMİMİ OLMALIDIR

“O zemin de sivil siyasettir, Meclis’tir ve demokrasidir. Fakat demokrasi konusundaki talebimiz samimi olmalıdır. Şiddetle arasına mesafe koymak, demokrasi talebinde samimi olmanın ön şartıdır. TBMM Başkanı olarak buradan bir kez daha ilan ediyorum ki; sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclis’tir. Çözümü başka yöntemlerde arayanların başarılı olma imkanı yoktur ve yaptıkları sadece zulümdür. Türkiye bir büyük ittifakın neticesidir. O ittifak da Türkiye’yi hem vatan hem vazife bilenlerin kurduğu bir ittifaktır. Bu ittifak neticesinde yüce Meclis kurulmuş, Milli Mücadele verilmiş ve bugünlere gelinmiştir” diye konuştu.

DÜNYA YOL AYRIMINDA

Diyarbakırlılarla bayramlaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, “Diyarbakır benim defalarca geldiğim, her gelişimde daha da keşfettiğim nadide bir şehir. Diyarbakır şehir olarak çok güzel. Ve biliyoruz ki Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir ve bağrında yüzyıllardır süzülüp gelen rafine bir kültürün izlerini taşır” dedi.

Dünyanın büyük bir yol ayrımında olduğunu, bu yol ayrımında olmasının çeşitli sancılara ve alt üst oluşlara yol açmakta olduğuna işaret eden Şentop, dünyada ne zaman büyük bir dönüşüm yaşansa, bunu en doğrudan hisseden bölgelerin Mezopotamya ve Anadolu olacağını kaydetti.

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