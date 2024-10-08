Cudi'de 55 PKK mağarası imha edildi

Terör örgütü PKK’nın lojistik ve ikmal hatlarına yönelik dev operasyonlar gerçekleştirildi. Cudi Dağı'nda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 1️0 adet M79 tanksavar füze mühimmatı ele geçirildi. Teröristlerce kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Şırnak'ta düzenlenen “Gürz-18” operasyonlarında örgütün kullandığı 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.





İLK KEZ BU KADAR YAKALANDI

Jandarma Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları koordinesinde istihbari çalışmalar sonucu güvenlik güçleri, Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonlar sonucu son dönemde ilk kez bu kadar çok ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan mağaralarda; 17 makineli tüfek, 12.7 milimetre çapında uçaksavar, zagros keskin nişancı silahı, dragunov keskin nişancı silahı, Ak-47 piyade tüfeği, 2 Rpg-7 roketatar silahı ve toplamda 723 roketatar ve uçaksavar mühimmatı bulundu. Teröristlerin mühimmat depolarında 3 bin 600 makineli tüfek ve 8 havan mühimmatı ile 500 metre bomba fitili bulundu.





GÜÇLERİ KIRILIYOR

Terör örgütüne bir mühimmat darbesi de sınır ötesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçik tarafından yürütülen faaliyetlerde teröristlere ait silah ve mühimmatı yakalandığı bildirildi. MSB açıklamasında; 2 AT-4 tanksavar silahı, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, bir RPG-7 antipersonel mühimmatı, 13 RPG-7 sevk fişeği, 19 taarruz tipi el bombası, bir savunma tipi el bombası, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.





10 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) “Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz” başlığıyla paylaşım yapıldı. Bakanlık paylaşımında, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 4 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.











