Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Büyükşehir 5 bin konut vadetti 240 tanesini yaptı

Açılışta konuşan Altınok, büyükşehir belediye başkanı seçildiği takdirde Keçiören'de kentsel dönüşüm çalışması başlatacağını söyledi. Fatih Köprüsü'nü 4 şeritli hale getirerek trafik problemini çözeceğini ifade eden Altınok, ayrıca Nuri Pamir, Sanatoryum ve Gün Sazak Caddelerini tek yönlü hale getirerek Keçiören'deki trafik akışını rahatlatmayı planladığını da belirtti.

KEÇİÖREN'İN YÜZDE 80'İNE METRO GELECEK

Altınok, metro projeleri ve elektrikli otobüslerle Ankara'nın ulaşım problemini çözeceğini açıkladı.

Havaalanı metrosunu Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Saray, Pursaklar, Altındağ, Keçiören Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar uzatmayı planladığını ifade eden Altunok, bu sayede Keçiören'in yüzde 80'ine metro erişimi sağlayacağını söyledi.

Ulaşım problemini çözmek için elektrikli otobüslere de yatırım yapacaklarını belirten Altınok, bu sayede hem mazot giderini hem de yedek parça giderini azaltacaklarını ifade etti. Elektrikli otobüslerle Ankara'da her yere ulaşımın kolaylaşacağını ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacağını da vurguladı.

Altınok, şu anki ulaşım durumunu eleştirerek, otobüslerin tıklım tıklım olduğunu ve otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Elektrikli otobüslerle bu problemin ortadan kalkacağını ve Ankaralılar'ın daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini savundu.

"SAHTE ANKETLERLE HALKI ALDATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sosyal medyada dolaşan "sahte anketlere" tepki gösteren Altınok, gerçek anketin meydanlarda olduğunu ve Keçiören'deki kalabalığın bunu gösterdiğini söyledi.

Altınok, Keçiören'de yaptığı konuşmada, "Burada tamamen doğal bir kalabalık var. Bir de sosyal medya var değil mi? Orada sahte anketler var. Gerçek anket neresi biliyor musunuz? İşte meydanlar gerçek anket. Gerçek anket burada. Sahte anket değil." dedi.

Her yeri gezdiklerini, esnaflarla ve halkla bir araya geldiklerini belirten Altınok, "Sevgiyi, ilgiyi, coşkuyu görüyoruz. Ondan sonra kalabalık dağılıyor. Bir de bakıyoruz sosyal medyada, 'Altınok'a şok!' diyorlar. Şöyle ki, bundan medet umuyorlar. Gelin çekin bu kalabalığı şimdi. Dağılınca çekiyorlar. Sahte anketlerle 'biz seçimi aldık gittik' diyorlar." diye konuştu.

Altınok, yeni organize sanayi bölgeleri kurarak, istihdamı artıracaklarını, işsizlik problemini de büyük oranda çözeceklerini dile getirdi.

Altınok, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan için de Keçiörenlilerden destek istedi.

KEÇİÖREN'İN ARDINDAN MAMAK'TA AÇILIŞ YAPILDI

Keçiören'deki açılışın ardından Mamak'a geçen Altınok, SKM açılışını MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Murat Alparslan, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Murat Canöz, Eski Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamaklılarla birlikte yaptı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAAHÜT ETTİĞİ 5 BİN KONUTTAN SADECE 240 TANESİNİ YAPTI"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Mamak'ta yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken konutları ivedilikle tamamlayacağını söyledi.

Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak'ta yapmayı taahhüt ettiği 5 bin konuttan şu ana kadar sadece 240'ının tamamlandığını ve o da tam olarak bitmiş durumda olmadığını belirtti. Ankara'ya hızlı ve çözüm odaklı bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Altınok, "Rabbim nasip ederse Mamak, Ankara vekaleti ve emaneti verdiğinde hızlı bir şekilde Büyükşehirin üstlendiği konutları en geç 2 yılda bitireceğiz." dedi.

Başlanmayan 10 bin konut için de Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüğünü ve gerekli desteği alacağını belirten Altınok, "Mamak'a ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi. Altınok, yeni konutların yanı sıra rekreasyon alanları, yeşil alanları, şelaleleri ve spor tesisleri de inşa edeceklerini söyledi.

Ayrıca Altınok, Mamak'taki kentsel dönüşüm problemini çözeceklerini belirtti.

TAKSİCİLERE TABLET VE KAMERA DESTEĞİ VERİLECEK

Altınok, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde taksicilere vadedip yerine getirmediği ‘Taksilere tablet ve kamera verilmesi' sözünü seçilir seçilmez yerine getirip taksicilere kolaylık sağlayacaklarını söyledi.







