AK Parti'nin, yerel seçimde işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile görüşmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi, işbirliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmama, BBP ise başta büyükşehirler olmak üzere illerde işbirliği kararlarını netleştirecek.