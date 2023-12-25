|
Gündem

AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkaracağı bazı iller belli oldu

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliğinde 30 büyükşehir, 29 ilde iş birliği tamamlandı. İddialara göre, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı'da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adayı çıkaracağı belirtildi.

13:17 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:24 - 25/12/2023 Pazartesi
IHA
Bahçeli - Erdoğan
Bahçeli - Erdoğan

Yerel seçimlere yönelik AK Parti ve MHP heyetlerinin çalışması tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı.

İddialara göre, bazı illerde Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı'da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adaylarını çıkaracağı öğrenilirken, Sinop, Yozgat ve Çorum'da AK Parti'nin desteklenmesi beklenirken, Osmaniye, Erzincan, Bartın'da ise MHP'nin destekleneceği belirtildi.

Öte yandan, Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'nin adayı, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise AK Parti adayı desteklenecek.

#AK Parti
#MHP
#Cumhur İttifakı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Kütahya belediye başkan adayları 2024 | Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya ilçe belediye başkan aday listesi