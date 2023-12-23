Cumhur İttifakı mutabakata vardı: 59 ilde ortak aday

AK Parti ve MHP heyetleri 31 Mart 2024 seçimleri için aday belirleme komisyon toplantıları dün 13’ncü toplantı ile nihayete erdirildi. Bu kapsamda yerel seçimlerde AK Parti ve MHP 59 ilde işbirliği yapmaya karar verdi. Varılan mutabakıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıkladı. Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “31 Mart Mahalli İdareler seçiminde AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliği esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023 tarihinde başlamış olan süreç 13’ncü toplantıyla nihayete erdirildi. Her zaman olduğu gibi konular karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürülmüştür. Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması bu şehirlerden Mersin ve Manisa’da MHP büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlarında ise AK Partinin adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22’sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adayları ile seçime katılması, geri kalan 29 ilde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat ilçesinde AK Parti adayının, Söğüt’te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur” ifadelerini kullandı.