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Cumhur İttifakı mutabakata vardı: 59 ilde ortak aday

AK Parti ve MHP, 31 Mart seçimlerinde 59 ilde işbirliği yapma kararı aldı. Mutabakatı açıklayan MHP'li Feti Yıldız, "Mersin ve Manisa’da MHP, 28 büyükşehirde AK Parti desteklenecek. Büyükşehir olmayan 51 ilin 22’sinde her parti kendi adayını gösterecek, 29 ilde işbirliği yapılacak" dedi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:42 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Feti Yıldız
Feti Yıldız

AK Parti ve MHP heyetleri 31 Mart 2024 seçimleri için aday belirleme komisyon toplantıları dün 13’ncü toplantı ile nihayete erdirildi. Bu kapsamda yerel seçimlerde AK Parti ve MHP 59 ilde işbirliği yapmaya karar verdi. Varılan mutabakıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıkladı. Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “31 Mart Mahalli İdareler seçiminde AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliği esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023 tarihinde başlamış olan süreç 13’ncü toplantıyla nihayete erdirildi. Her zaman olduğu gibi konular karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürülmüştür. Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması bu şehirlerden Mersin ve Manisa’da MHP büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlarında ise AK Partinin adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22’sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adayları ile seçime katılması, geri kalan 29 ilde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat ilçesinde AK Parti adayının, Söğüt’te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 3 temayül daha

AK Parti aday belirleme toplantılarında vites artırdı. Mesaisinin büyük bölümünü adaylar üzerine çalışma yaparak geçiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara’da Trabzon, Gaziantep, Malatya ve Ordu teşkilatı ile buluşarak temayül yoklaması yaptı. Teşkilat üyeleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, özellikle deprem bölgesindeki illerden gelen teşkilat üyelerine tek tek söz hakkı vererek illerinin sorunlarını sordu. Şehirlerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Erdoğan, taleplerin karşılanması için gerekli talimatları verdi. Hafta sonu çalışmalarını İstanbul’da geçirmesi beklenen Erdoğan’ın bugün İstanbul İl Başkanlığı’nda Tekirdağ, Şanlıurfa ve Erzurum teşkilatı ile bir araya gelmesi bekleniyor.



#Siyaset
#AK Parti
#Cumhur İttifakı
#MHP
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