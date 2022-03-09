Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.Görüşme, Türkiye saatiyle 18.30'da yapılacak. GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan drama rağmen Batı kılını kıpırdatmıyor OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ortak açıklamalarda bulundu. Herzog ile olan görüşmenin temel unsurlarından birinin Filistin meselesi olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonuna verdiğimiz önemi ifade ettik. Mescid-i Aksa'nın dini kimliğine, kutsiyetine atfettiğimiz önemin altını çizdik.' ifadelerini kullandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2231961'); PID2.render('pid#comment-count-2231961'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini okudu: Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda İnşirah Suresini ve Türkçe mealini okudu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2231947'); PID2.render('pid#comment-count-2231947'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder