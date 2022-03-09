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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşme, Türkiye saatiyle 18.30'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan drama rağmen Batı kılını kıpırdatmıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ortak açıklamalarda bulundu. Herzog ile olan görüşmenin temel unsurlarından birinin Filistin meselesi olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonuna verdiğimiz önemi ifade ettik. Mescid-i Aksa'nın dini kimliğine, kutsiyetine atfettiğimiz önemin altını çizdik.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini okudu: Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır
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AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda İnşirah Suresini ve Türkçe mealini okudu.

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