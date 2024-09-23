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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki kabullerini sürdürüyor: Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah Türkevi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki kabullerini sürdürüyor: Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah Türkevi'nde

20:3223/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
AA
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Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı Türkevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt’in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail’in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail’in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kuveyt
#Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
#ABD
#Türkevi
#New York

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