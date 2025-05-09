MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP'lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz. Kimse üreticilerimize zarar verme peşinde koşamaz. Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı." dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;





Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 28. Olağan Genel Kurul'a başarılar diliyorum. MÜSİAD'da hizmet etmiş kardeşlerime bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.





MÜSİAD'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ





"Bir bayrak değişimi yaşanmıştı. Genel Başkanlığı yürüten Mahmut Asmalı kardeşim görevi Burhan Özdemir kardeşimize devretti. Mahmut Bey'e gayretleri ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Burhan Bey'den Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamasını istiyorum."









"MÜSİAD'IN DESTEĞİ YADSINAMAZ"





Öncelikle bir hususun bilinmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 yılında Pınarhisar'a gitmeden önce MÜSİAD'ın beni ilk fahri üye olarak kabul etmesinin anlamını, mesajını ve kıymetini her zaman şükranla hatırladım. 28 Şubat'ın kesif atmosferinin halen devam ettiği o günlerde MÜSİAD'ın gösterdiği dayanışmanın kalbimde hep müstesna bir yeri oldu. Sadece 28 Şubat döneminde değil, öncesinde ve sonrasında da MÜSİAD daima demokrasiden, adaletten, hukuktan ve özgürlüklerden yana güçlü bir duruş sergiledi. Her türlü zorluğa, her türlü zorbalığa, baskıya, tehdide, ayrımcılığa rağmen MÜSİAD mensuplarımız hak ve özgürlüklerle birlikte ekonomide, sanayide, ihracatta, elbette hayır hasenat hizmetlerinde destan yazdılar." dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: 'Bunun adı ekonomik tetikçiliktir' Gündem









Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;





"Geçmiş dönemlerde sermayenin dahi renklere ayrıldığı, bazılarına öz, bazılarına üvey evlat muamelesi yapıldığı karanlık günlerde dahi MÜSİAD, üretmekten, ihracattan, bütün Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 1990 yılından bugüne, Türk ekonomisinin ilerlemesine, büyümesine, ihracatın, üretimin, istihdamın her yıl artmasına, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasına çok değerli katkılarda bulundunuz. 35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kazanırken çalışanlarınızdan başlayarak millete kazandırmayı, kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz. Sanayici ve iş adamlarımızı bir araya getirerek, güç ve ülkü birliği yaparak, sivil toplum alanında tarihi bir rol üstlendiniz."





"Her vesileyle söylüyorum. Türkiye'nin demokraside, diplomaside, savunmada, ticarette ve diğer pek çok alanda 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. Bugün 2002 öncesine kıyasla çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bunda MÜSİAD'ın 35 yıllık mücadelesinin önemli bir payı bulunuyor. Son 23 yılda milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların boşa çıkartılmasında da MÜSİAD'ın kararlı desteği elbette yadsınamaz. MÜSİAD'ımıza ülke olarak, millet olarak da minnet borçlu olduğumuzu altını çizerek söylüyorum, belirtmek istiyorum. MÜSİAD ve üyelerine tam 35 yıldır büyük bir titizlikle sahip çıktıkları ve bu ilkeleri Türkiye ekonomisine yaptıkları tarihi katkıları dolayısıyla şahsım, ülkem, milletim ve bugün bir kez daha şükranla kendilerini anıyorum. Yine aynı şekilde, sadece hudutlarımız içinde değil, dünyanın en ücra köşelerinde de milletimizin asaletini temsil eden, kardeşlik bayrağını gururla dalgalandıran MÜSİAD'ı ve üyelerini tebrik ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyorum."





"Nice olmaz denileni başardık"





"Nice olmaz denileni başardık. Nice hayali gerçekleştirdik. Nice oyunu bozduk. Nice kirli senaryoyu yırtıp attık. Nice engelin, badirenin, imkansızlığın üstesinden geldik. Sabrettik, mücadele ettik. Allah'ın yardımıyla başarıdan başarıya koştuk. Bundan sonra da her oyunu bozacak, her engeli biiznillah aşacağız. 35 yıldır sizlerle beraber yol yürümekten daima kıvanç duydum, kıvanç duyuyorum. MÜSİAD'ın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve insanlık değerleri adına yürüttüğü mücadelesine her zaman destek olduk. İnşallah MÜSİAD'la gelecekte de bir ve beraber olacağız."





"Dünyamız sancılı olduğu kadar tarihi niteliği haiz değişimlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Hayatımızı birçok alanda altüst eden Covid salgınının sağlık boyutunu 3 yıl önce hamdolsun geride bıraktık. Ancak salgının küresel ekonomide sebep olduğu depremin sarsıntıları halen devam ediyor. Ticarette artan korumacılık politikaları giderek güçlenmekte. Salgın döneminde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı."









Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: 'Bunun adı ekonomik tetikçiliktir' Gündem









MUHALEFETE SERT TEPKİ





"Muhalefette değişim görmeyi umdukça her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz. Genel başkanlar değişse de bu zihniyette zerre düzelme olmuyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanı kendi ülkesini yabancı medyaya şikayet ediyor. İktidarı yıpratayım derken Türkiye'ye zarar veriyor, boykot çağrısı ile yerli ve milli markalara zarar veriyor. İhracatçılarımıza, istihdam sağlayan sanayicimize zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP'lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz. Kimse üreticilerimize zarar verme peşinde koşamaz. "





"KANTARIN TOPUZU KAÇTI"









Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı. Sivil siyaseti zehirli söylemlerle etkilemek kabul edilemez. Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden iyi bilir. 28 Şubat döneminden, 12 Eylül'den iyi bilir, Gezi kalkışmasından iyi bilir. CHP'nin süratle normalleşmesi şart. Vesayet prangalarını kırmaları gerekiyor. Ülkenin gerçek gündemine dönmeleri gerekiyor. Sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini diliyoruz." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.







