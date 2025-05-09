Pervin Buldan İtalya'da kaza geçirdi: Suikast iddiasına DEM Parti'den açıklama

"İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz."