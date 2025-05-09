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Pervin Buldan İtalya'da kaza geçirdi: Suikast iddiasına DEM Parti'den açıklama

Pervin Buldan İtalya'da kaza geçirdi: Suikast iddiasına DEM Parti'den açıklama

12:509/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
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Pervin Buldan kaza geçirdi.
Pervin Buldan kaza geçirdi.

Sırrı Süreyya Önder'in ardından İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'a yönelik de suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı. DEM Parti söz konusu iddiaları yalanladı. Buldan'ın İtalya'da kaza geçirdiği açıklandı.

DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına rahatsızlığından bir hafta önce suikast düzeneği konulduğu iddialarını doğrulamasının ardından İmralı heyetinden bir diğer üyesi
Pervin Buldan
'a yönelik suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı.

DEM Parti, Buldan'ın trafik kazası geçirdiğini belirterek suikast girişimi iddialarını yalanladı.


Kaza geçirdi


DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan,
"İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz."
dedi.



#DEM Parti
#Sırrı Süreyya Önder
#Pervin Buldan
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