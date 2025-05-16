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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor

07:5016/05/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gidecek. Erdoğan, 47 ülke liderinin katılacağı zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan Avrupalı liderlerle buluşmak için Arnavutluk'ta olacak.

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı Tiran'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde bulunacak

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Erdoğan’ın temaslarında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan, İsrail’in katliamlarını ve Gazze’deki insani dramı da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

3 ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'ta Arnavutluk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi
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