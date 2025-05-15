Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna için tarihi fırsat yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde, hazır olduklarında Rusya-Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde, hazır olduklarında Rusya-Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
"Tarihi fırsat yakalandı"
"Tarihi fırsat yakalandı"
Erdoğan müzakerelere başlanması için tarihi fırsat yakalandığını, gerek teknik düzey gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti
Ayrıntılar geliyor...
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