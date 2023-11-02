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Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: 'Türk Devri' başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türk Devri” teması altında yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.

Seren Som
Seren Som
15:00 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:18 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov karşıladı.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan özel uçak 'TC-TUR' ile Kazakistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Liderlerle ikili görüşmeler

“Türk Devri” teması altında yapılacak, dönem başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alınacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

  • 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazakistan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Astana
#Kazakistan
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