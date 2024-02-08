Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Üyesi Akçil’in yemin törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yıl dönümünde, bölgeye giderek konut sahiplerine evlerini teslim etti.

Bugün yine Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için Adıyaman'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde ise Anayasa Mahkemesi Yeni Üyesi Yılmaz Akçil’in Yemin Töreni'ne katıldı.