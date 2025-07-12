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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le telefonda görüştü

21:2612/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlattığı sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini belirtti.


Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı.


Aliyev de Erdoğan'a, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlayan süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.


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