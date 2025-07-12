Suriye Cumhurbaşkanı Şara Azerbaycan'da

Ahmed Şara Bakü'de.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'ndan (AZERTAC) yapılan açıklamada, çalışma ziyareti için
Bakü'ye gelen Şara'nın Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandığı bildirildi.
Yetkililer karşıladı
Yetkililer karşıladı
Şara'yı havalimanında Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer karşıladı.
Azerbaycan geçtiğimiz günlerde Suriye'ye doğal gaz desteği teklif etmişti.
Görüşmede eneri iş birliği meselesinin ana gündem maddesi olması bekleniyor.
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