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Suriye Cumhurbaşkanı Şara Azerbaycan'da

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Azerbaycan'da

12:2812/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Ahmed Şara Bakü'de.
Ahmed Şara Bakü'de.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'ndan (AZERTAC) yapılan açıklamada, çalışma ziyareti için
Bakü'ye gelen Şara'nın Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandığı bildirildi.


Yetkililer karşıladı


Şara'yı havalimanında Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer karşıladı.


Azerbaycan geçtiğimiz günlerde Suriye'ye doğal gaz desteği teklif etmişti.


Görüşmede eneri iş birliği meselesinin ana gündem maddesi olması bekleniyor.




#Azerbaycan
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#Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
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