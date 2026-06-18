Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik zirve: MGK toplanıyor işte masadaki başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün gerçekleştireceği kritik toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecinde katedilen mesafeyi ve yasal çerçeveye dair atılacak adımları masaya yatırıyor. Sürecin ulaştığı aşama itibarıyla olağanüstü bir önem kazanan bu toplantının, hem iç güvenlik dinamikleri hem de bölgesel istikrar açısından yeni bir döneme işaret etmesi bekleniyor.

Toplantı takviminde değişim

Türkiye'nin yakın coğrafyasında ardı ardına patlak veren savaş ve çatışmalar ile Terörsüz Türkiye sürecindeki yoğun mesai, MGK'nın 2026 yılındaki iki ayda bir gerçekleştirilen olağan toplanma düzeninde dikkati çeken değişikliklere yol açtı. Kurulun bu yılki ilk olağan toplantısı 28 Ocak tarihinde yapılırken, mart ayının son haftasında düzenlenmesi planlanan ikinci toplantı ancak 8 Nisan'da gerçekleştirilebildi. Normal şartlar altında mayıs ayının son haftasında yapılması beklenen olağan toplantı ise yoğun gündemin ardından bugün icra ediliyor.

Meclis mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Temmuz itibarıyla tatile girmeyerek çalışmalarına devam etme kararı alması siyasi kulislerdeki dikkatleri bu yöne çevirdi. Alınan bu devam kararı, Terörsüz Türkiye sürecinde bu yaz aylarında yeni ve daha somut bir safhaya geçileceği yönündeki beklentileri de büyük ölçüde güçlendirdi. Kurulun bugünkü en ağırlıklı gündem maddesini, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik yapılacak durum tespitleri, stratejik değerlendirmeler ve süreci güvence altına alacak yasal çerçeveye dair adımların oluşturması öngörülüyor.

NATO Ankara Zirvesi

İç güvenlik ve terörle mücadele politikalarının yanı sıra, dış politika ve uluslararası diplomasi başlıkları da Kurulun güncel masasında geniş bir yer tutuyor. Başkent Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlık süreci ve zirve kapsamında sahada alınacak üst düzey güvenlik önlemlerinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın bölgeye yansımaları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye'deki sıcak gelişmeler ele alınacak. Irak ile yürütülen çok boyutlu ilişkilerin yanı sıra, Gazze'deki durum ve İsrail'in bölgede gerilimi giderek tırmandıran uygulamaları da MGK'nın dış politika gündemini şekillendiren diğer önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.







