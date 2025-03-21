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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

15:1621/03/2025, vendredi
G: 21/03/2025, vendredi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’teki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Bosna-Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.


Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Bosna Hersek

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