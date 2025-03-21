Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Bosna-Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.





Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.







