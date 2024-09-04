Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

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Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını aktardı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da gazetecilere verdiği demeçte bugün "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün MKYK toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Brıcs Zirvesi
1 saat önce