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Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek Brıcs Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

16:59 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:50 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını aktardı.


Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da gazetecilere verdiği demeçte bugün "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün MKYK toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Kazan
#Brıcs Zirvesi
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