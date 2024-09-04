Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı’nın, ‘Deniz Harp Okulu Diploma Töreni’nde yaptığı konuşma içinde kurduğu, “… Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz” cümlesi hayli ilgi çekti. Medya da manşetleri için genellikle bu ifadeyi seçti… Türk dış politikasının hülasasını veren bu yaklaşım yeni değil. Ankara’nın özgün dış politika üretme kapasitesinin üretimleri/ sürprizleri hemen her gün karşımıza çıkıyor… Soğuk Savaş döneminden yadigâr, ‘kutupları idare etme’ tecrübesi