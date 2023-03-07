Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei Darüsselam Sultanı ile ortak basın toplantısında konuştu: İş birlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor

"Savunma sanayi, inşaat, turizm, tarım, sağlık, bilişim, İslami finans ve helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İlişkilerimizin ahdi zeminini imzaladığımız anlaşmalarla tahkim ettik. Okçular Vakfımızımın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkıları ile okçuluk dersleri veriliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin ve Ukrayna savaşını ele aldık. Bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmanın önemine değindik."