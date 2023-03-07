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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei Darüsselam Sultanı ile ortak basın toplantısında konuştu: İş birlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi, inşaat, turizm, tarım, sağlık, bilişim, İslami finans ve helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İş birlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor." dedi.

18:18 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkileri çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Savunma sanayi, inşaat, turizm, tarım, sağlık, bilişim, İslami finans ve helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İlişkilerimizin ahdi zeminini imzaladığımız anlaşmalarla tahkim ettik. Okçular Vakfımızımın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkıları ile okçuluk dersleri veriliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin ve Ukrayna savaşını ele aldık. Bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmanın önemine değindik."
dedi.

'Dayanışmayı asla unutmayacağız'


" Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha derinliğine anlamış oldular. Sözlerime son verirken dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Brunei Sultanlığı'nın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."
diye konuştu.



Beş önemli anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Hükümeti arasında arşiv, eğitim, savunma sanayi, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak anlaşmalar imza altına alındı.


Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Milli Arşivleri Arasında İşbirliği Protokolü"nü Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Brunei Darusselam Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Yang Mulia Pengiran Haji Mohammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan imzaladı.


"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Brunei Darusselam Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Brunei Darusselam Eğitim Bakanı Datin Seri Setia Dr Hajah Romaizah binti Haji Md Salleh imza attı.


"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Brunei Darusselam Devleti Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Konulu Niyet Beyanı", Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof tarafından imzalandı.


"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Sultanı Majesteleri Yang Di-Pertuan Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Brunei Darusselam Gençlik, Kültür ve Spor Bakanı Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad imzaladı.


"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brunei Darusselam Dışişleri Bakanlığı Arasında İkili İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof imza attı.


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Brunei Darüsselam
#Ankara
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei Darüsselam Sultanı ile ortak basın toplantısında konuştu: İş birlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor
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