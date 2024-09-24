Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan, ABD Ticaret Odası, ABD Türkiye İş Konseyi ile DEİK'e bağlı Türk-Amerikan İş Konseyine bu toplantıya vesile oldukları için teşekkür etti.

Erdoğan, artık bir gelenek haline gelen bu buluşmanın iki ülke iş çevrelerine yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkan sunduğuna inandığını belirterek, "Ekonomik ve ticari konular Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde arttırmak için büyük bir potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğine bütün samimiyetiyle inandığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomiye sahip olduğunu, bugün dünyada hem nüfusu 85 milyon hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan ABD, Japonya, Rusya, Meksika ile 5 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

"Altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Havalimanı sayımızı 2 katından fazla artırdık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Savunma ve havacılık sanayinde ilk sıralardayız. Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisiyiz. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sahibi sayısı 6 binden 83 bine çıktı."

"2024'te kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu"

Erdoğan, bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümeyi sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimiz ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makro finansal istikrarı kalıcı hale getirmek suretiyle Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yüksek katma değerli, sürdürülebilir dijital dönüşümü destekleyen, ileri teknolojiye dayalı ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımları Türkiye'ye daha fazla çekmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Bu amaçla yeni uluslararası doğrudan yatırım stratejisini hazırladık. Böylece ülkemizin küresel yatırım pastasından aldığı mevcut yüzde 1'lik payı 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'e çıkaracağız. Yenilenebilir enerji, savunma sanayi, biyoteknoloji ve otomotiv sektörleri keza özel ilgi gösterdiğimiz ve Amerikan firmalarıyla müşterek çalışmalara imza atabileceğimiz alanlar olarak öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Bu maksatla yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay gibi 30'un üzerindeki başlıkta yapılacak yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Sizleri de bu desteklerden istifade etmeye, gelişen Türkiye'yle birlikte büyümeye davet ediyorum." dedi.

Amerika ile gerek karşılıklı iş heyetleri ziyaretleri, gerek resmi temaslar açısından verimli bir yıl geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bu temaslarda Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde de ortak iş yapabilme fırsatları öne çıktı. Bu potansiyeli Eximbank, IFC gibi kuruluşlarında aktif desteğiyle hayata geçirebiliriz. 2016 yılında Amerika'dan LNG ithalatına başlamamızın ardından enerji alanında da işbirliğimizin gelişiyor olması memnuniyet vericidir. Bugün Amerika bu alandaki en büyük tedarikçimiz haline gelmiş olup bu ilişkiyi uzun vadeli bir sözleşmeyle taçlandırmak arzusundayız. Mayıs ayında enerji şirketimiz BOTAŞ ile Amerikalı enerji şirketi Exxon Mobil arasında imzalanan niyet mektubu önemli bir adımdı."

"Müşterek güvenliğimize katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurmak için sizlerin desteği mühimdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.

Türk savunma sanayinin dinamizminin küresel tedarik zincirleri bakımından da rakipsiz bir fırsat sunduğunu kaydeden Erdoğan, 155 milimetre kalibrelik top mermilerinin üretim ve tedarikinde tesis edilen işbirliğinin bunun en somut örneklerinden olduğunu kaydetti.

Firmaların Teksas'ta faaliyete geçirecekleri üretim tesislerinin bu alandaki tedarik süreçlerine seviye atlatacağını belirten Erdoğan, "Mevcut projelerimizi ilerletmek, müşterek güvenliğimize katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurmak için sizlerin desteği mühimdir. Amerikan iş dünyasının gayretlerimizin desteklenmesi noktasında daha etkin roller üstlenebileceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"Vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum"

Toplantıda bulunan şirketlerin Türkiye'de önemli yatırımlarının olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerle birlikte yeni yatırımcıları da Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Türk firmalarının da Amerikan pazarına girişleri noktasında vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum." diye konuştu.