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Cumhurbaşkanı Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

14:58 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Prof. Dr. Taha Abdurrahman - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Prof. Dr. Taha Abdurrahman - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Taha Abdurrahman
#Arap
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