Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genç sporcularımız yüzde 100 burslu okuyabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler arasında hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diliyorum.

Sporcu bursuyla vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrencimizi tebrik ediyorum.

Madalya kazanan gençlerimizin eğiğim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum.

Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi.

Ailelerden gizli, saklı şekilde sürdürülmeye çalışılırdı. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına gençlerimizin hayatı eğitimden mahrum kalmıştır.

Gelişmiş ülkelerde eğitim hayatı spor hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular el üstünde tutulur.

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Dünyada ilk 100 arasında yer alan California Üniversitesi, olimpiyatlarda toplam 288 madalya kazanmıştır.

Stanford ise olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir. Akademik çalışmalarda başı çeken bu kurumların sporda da parlak neticeler alması tesadüf değildir.

Spora önem atfettikçe, sporculara hak ettikleri değeri verdikçe bizim üniversitelerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyorum.

Aileler çocuklarını spora daha fazla yönlendiriyor. Okullar eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Üniversiteler sporda derece yapan gençlere daha çok sahip çıkıyor. Türkiye, bizim dönemimizde spor alanında da çağ atlamıştır.

Türkiye'ye yaptığımız statlardan 32'sini tamamladık. Gelişen alt yapımız sayesinde faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 523 bine ulaştı.

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Ödüllendirilen her başarı daha büyük başarıların öncüsü olacaktır.

Devlet olarak farklı mali destek programlarını uygulamaya aldık.

Türkiye spor altyapısında çağ atlamıştır. Toplam spor tesisi sayısını 1575’den 3 bin 903’e yükselttik.

Ayrıntılar geliyor...

FOTOĞRAF 10 Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sonrası tesiste incelemelerde bulundu. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da katıldı. Erdoğan tesiste bulunan atları besledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı.Geleneksel sporlara gönül veren Ankara'daki vatandaşlara hizmet edecek tesisin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigarı güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inandığını söyledi. BiP'te paylaş

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