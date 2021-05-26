Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziranda normalleşmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Haziranda normalleşmeyi hedefliyoruz"

Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz, özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle Haziran ayında yoğun bir aşı kampanyası yürüterek ülkemizde normalleşmeyi temin etmek istiyoruz. Haziran'da normalleşmeyi hedefliyoruz. Dünyada birçok ekonominin durma noktasına geldiği noktada, hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızı sürdürdük. Haziranda normalleşmeyi hedefliyoruz.

"Salgına rağmen Türk ekonomisi büyüdü"

Güçlü sağlık altyapısının, sağlık yatırımlarının değerini hep birlikte gördük. Birçok ülkede yaşanan sıkıntılarının hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüyerek normalleşmeyi hedefliyoruz. Sadece sağlıkta değil, yatırım, lojistik, kamu güvenliği ve sosyal destekler olarak da pozitif olarak ayrıştık. Özel sektörün gayreti ve devletimizin destekleri ile ekonomimiz 2020 yılını büyüme ile kapattı. Çin'in ardından en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Geleneksel pazarlarımızdaki ciddi küçülmeye rağmen, 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Ekonomide taşlar yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı artıyor.

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2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.

"Salgın döneminde 8 milyar dolarlık yatırımı çekmeyi başardık"

2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Türkiye salgın döneminde 8 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı. ABD ile ciddi iş birliği potansiyelimiz bulunuyor.

"Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak"

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için ortak çıkarlara dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak.

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Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.

Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız.

Yakında Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklama: İçişleri Bakanımızın yanındayız