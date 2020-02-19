Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/eA08kzYYWn — Yeni Şafak (@yenisafak) February 19, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Özbekistan ile aramızdaki ilişkilerimizi perçinledik. 34 milyonluk genç nüfusu ve doğal kaynaklarıyla Özbekistan bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamlı reform sürecinde Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazırız. Bugünkü temaslarımızda ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 27 arrtı. Ticaret hacmimizin 2.2 milyar dolara ulaşması önemlidir. Ama hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa zamanda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Turizm, tarım ve askeri işbirliklerimizde bunu nasıl geliştirebileceğimizi masaya yatırdık. İş dünyamızı bu konuda teşvit ediyoruz. Geçen yıl 434 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firma sayımız 1336'ya ulaşmıştır. Bugün Sayın Mirziyoyev ile ortak sözleşmemizi imzaladık. Bu vesileyle değerli kardeşim Mirziyoyev'e teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve her iki ülkenin geleceği için bir başarı meselesi olacaktır. Hayırlı olsun."

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Siyasi, iktisadi, ticari ve birçok konuyu ikili olarak değerlendirdik. İşbirliğimizin öncelikli olarak geliştirilmesi gereken bölümlerini görüştük. Müzakereler, BM, İslam Birliği Teşkilatı, birçok yolda ortak olmuştur.

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5 milyar dolar ticaret hacmini geliştirmek için potansiyelimiz olduğunu belirttik. Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık toplantısında bilgi iletişim spor, tarım, turizm ve ticaret anlamlarında büyük programlar hazırlanmıştır."

Türk sermayesi ile ortak projelerin yapılması konusunda değeri 1 milyar dolardan fazla olan projeler hazırlanmakta.

Afganistan'da gerekli altyapı ve projelerin gerçekleştirilmesi konusunda konuştuk.

Saygı değer haımlar ve baylar, kardeş halklarımız kalkınması, barış ve refah tesisi için tüm olanaklarımızı kullanmaya hazırız. İmzalanan ortak bildiri, iki ülke arasındaki bağı daha güçlendirecektir. Bu vesileyle değerli dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum."