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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog ile görüşecek: Kırmızı çizgimize saygı göster

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. AK Parti MYK toplantısında konuşan Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Erdoğan, Herzog’a “Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” diyeceğini söyledi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog ile görüşecek: Kırmızı çizgimize saygı göster
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Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir” dedi. Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüşeceğini bildirdi. Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahaleleri de gündeme geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog’la da bu çerçevede konuşacağız. Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan dün AK Parti Genel nMerkezi’nde Ankara’daki nbüyükelçilere iftar verdi.
Erdoğan dün AK Parti Genel nMerkezi’nde Ankara’daki nbüyükelçilere iftar verdi.

DAHA ÖNCE DE HATIRLATMIŞTI

Erdoğan ve Herzog en son 1 Nisan’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.

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