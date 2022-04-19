Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog ile görüşecek: Kırmızı çizgimize saygı göster

Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir” dedi. Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüşeceğini bildirdi. Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahaleleri de gündeme geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog’la da bu çerçevede konuşacağız. Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan dün AK Parti Genel nMerkezi’nde Ankara’daki nbüyükelçilere iftar verdi.



DAHA ÖNCE DE HATIRLATMIŞTI

Erdoğan ve Herzog en son 1 Nisan’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere seslendi: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız