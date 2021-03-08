Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detayları Telegram ve BİP hesaplarından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

Birçok gündem maddesi masaya yatırıldı

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda 🇹🇷🇬🇧 ilişkilerini geliştirecek adımları ve bölgesel konuları ele aldık.

"Nisanda turizmin engelsiz başlayacağına inanıyoruz"

Sayın Johnson'a, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu belirterek, Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığımı ifade ettim.

"20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağız"

29 Aralık 2020’de Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladığımız görüşmede, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağının altını çizdik.

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"Kıbrıs meselesinde Birleşik Krallık’ın çabaları memnuniyet verici"

Kıbrıs meselesinde de Birleşik Krallık’ın son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtirken, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumunun meydana geleceğini kaydettim.

"Yunanistan'ın kışkırtmalarına rağmen kararlılığımızı koruyoruz"

Türkiye’nin Kıbrıs’ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege’de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, Yunanistan’ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istikşafi görüşmelere devam etme kararlılığını koruduğumuzu Sayın Johnson'a ilettim.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü