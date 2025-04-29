'Sayın Meloni cesur ve kararlı yaklaşıyor'

'Malumunuz İtalya dış ticaretimizde ilk beş arasındadır'

''2032 Avrupa Şampiyonasına İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız'

"Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik"

"İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz"

"Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum"

"Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız"

'Artık yeni bir hedefimiz var, ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmak'