Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başları;
'Sayın Meloni cesur ve kararlı yaklaşıyor'
'Malumunuz İtalya dış ticaretimizde ilk beş arasındadır'
''2032 Avrupa Şampiyonasına İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız'
"Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik"
"İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz"
"Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum"
"Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız"
İtalya Başbakanı Giorgia Meloninin satır başları;
'Artık yeni bir hedefimiz var, ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmak'
'Türkiye ile işbirliğimiz yalnızca sahada değil'
'Akdeniz'in iletişimini daha ileriye götürmekte kararlıyız'
'Sayın Erdoğanla birlikte jeopolitik krizleri uzun uzadıya istişare ettik'
'Sayın Erdoğan Ukrayna'daki savaş konusunda her zaman uzlaşmacı bir tavır sergiledi'
'Gazzede durum hep daha trajik hale geliyor'
Ayrıntılar geliyor...