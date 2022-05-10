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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiğini vurgularken geçen sene bir önceki yıla oranla ticaret hacminin 5.3 milyar doları aştığını hatırlattı ve sözlerini, "Geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla ticaret hacmi 5.3 milyar doları aştı. Böylece hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" ifadeleriyle sürdürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile iki ülkenin anlaşmalarının imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Kazakistan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene bir önceki yıla oranla ticaret hacminin 5.3 milyar doları aştığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla ticaret hacmi 5.3 milyar doları aştı. Böylece hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Piri Türkistan Yesevi Hazretlerinin uyandırdığı çerağların ışığı asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Diplomatik ilişkilerimizin 33. yıldönümünü idrak ediyoruz. Az önce imzaladığımız bildiri ile işbirliğimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrar ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralanlara acil şifalar diliyorum.

Dostumuz Kazakistan'ın bu badireden daha da güçlenerek çıktığıma inanıyorum. Kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrar, huzur, güvenlik ve refahı için üzerimize düşenleri yapmak için hazır olduğumuzun altını tekrar çiziyoruz. Askeri, ticari, kültürel alanlarda bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.

"10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ"

Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarla gözden geçirdik. Gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı platformlarda ilişkilerimizi genişletilmesi imkanlarını değerlendirdik. Geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla ticaret hacmi 5.3 milyar doları aştı. Böylece hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Görüşmelerimizde ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayinden enerji eğitim, kültüre kadar çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık. Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan'la, 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar önemli olacağını takdir edersiniz.

Aramızda stratejik işbirliği konseyiyle alakalı toplantımızı inşallah ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini hızlandıracak kararlar aldık. Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a kutsal Anadolu topraklarına resmi davetinden ötürü memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler bugün çok önemli birçok konular üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan bilgili ve saygın bir siyasetçidir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir. Türkiye bağımsızlığımızı ilk kabul eden ülkedir.

Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir. Her zaman iyilik görmüşüzdür. Kazakistan ve Türkiye ortak köklere sahip kardeş ve dost devletlerdir. Yurt dışında ilk büyükelçiliğimiz Ankara'da açıldı. Bunun sembolik anlamı büyüktür. Bu dönemde işbirliğimiz pekişerek stratejik ortaklık halini almıştır. Ticari, ekonomik, kültürel, insani ilişkiler küresel ve bölgesel teşkilatlar nezdindeki etkileşim başarılı olarak inkişaf etmektedir."

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