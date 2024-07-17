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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'ye gidiyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

14:34 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.


Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.


Törene TCG Anadolu da katılacak


Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak.


TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.


Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.



Devlet Erkanı KKTC'de


Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.


Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.




#Recep Tayyip Erdoğan
#kktc
#Kıbrıs Barış Harekatı
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