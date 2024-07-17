Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'ye gidiyor

İsrail’in Gazze’deki soykırımı, savaşın başından beri Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden sağlanan silah ve istihbari destekle yaptığı ortaya çıktı. Adadaki İngiltere kontrolündeki üslerde konuşlu ABD birlikleri ile Hollanda ve Almanya elit birliklerinin tüm imkanlarını soykırıma destek için kullandığı belirtiliyor.