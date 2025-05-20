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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

00:3320/05/2025, Salı
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.



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