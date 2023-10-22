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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

16:57 . 22/10/2023 Pazar
AA
Erdoğan, İstanbul'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Erdoğan, İstanbul'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun Filistin diplomasi trafiği sürüyor.


Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim'i kabulü, basına kapalı gerçekleşti.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.


Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.


7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından günlerdir yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar 23 liderle görüştü.


Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonla Gazze'deki son durumu değerlendirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarında, Gazze'de insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere insani yardımların ulaştırılması konularını dile getirdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Malezya
#Filistin
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