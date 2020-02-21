Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

'Hassasiyetle takip ediyoruz'

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki aşırı sağ terör saldırısı ile ilgili, 'Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum' dedi.