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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BM'nin Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanı geldiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye’deki durumun yanısıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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