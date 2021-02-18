Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Karabağ, Libya ve Suriye'deki gelişmeler konuşuldu. Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Karabağ Savaşı'ndan sonra hayata geçirilen Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayarak, Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.