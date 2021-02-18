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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Karabağ, Libya ve Suriye'deki gelişmeler konuşuldu. Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karabağ Savaşı'ndan sonra hayata geçirilen Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayarak, Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nden ilk görüntüler
FOTOĞRAF 13
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Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez’in bugün faaliyete başladı.
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Ağdam’da kurulan Ortak Merkez’de Türk ve Rus askeri subayları birlikte görev yapacağı merkezden ilk görüntülere servis edildi.
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Ortak merkezin faaliyete geçeceğini Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanav ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020’de imzalamıştık.
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Ortak Merkez’in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın (bugün) faaliyetlerine başlayacak. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz.
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Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullanmıştı.
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Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nden ilk görüntüler
Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya'nın kurduğu Ortak Merkez'in bugün faaliyete başladı. Ortak gözetleme merkezinden ilk görüntüler geldi.

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