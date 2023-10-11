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Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: 'Hamas'la müzakere süreci yürütülecek' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarda esir alınanlar için müzakere süreci yürüttüğü iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre; Erdoğan'ın rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

21:30 . 11/10/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hamas, yüzlerce İsrail vatandaşını rehin aldığını belirtmişti. İşgalci İsrail güçleri de çok sayıda Hamas mensubunu rehine aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarda esir alınanlar için müzakere süreci yürüttüğü iddia edildi.

'Hamas'la müzakere süreci yürütülecek' iddiası

Habertürk'te yer alan habere göre
; Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor.

Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Hamas
31 dakika önce
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