Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum.

100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi.

Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor. Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik.

"YPG demek PKK demektir"

Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar.

Geçmişte yaşananlar bizim için önemli bir ders. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşanırsa bu işi anında yargıya götürür anında kayyumlar için yolu açarız. Kayyumun ne denli faydalı olduğunu yaşayarak gördük. Biz belediyelere destek veriyor muyuz veriyoruz. Bu Kandil'e gönderiliyorsa veya teröristlere destek olarak verenlere iyi yapıyorsunuz aynen yolunuza devam edin mi diyeceğiz hayır. Hemen işlem başlatıp kayyumlarımızı atayacağız. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur.

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Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir. Şırnak aynı şekilde Van aynı şekilde Hakkari aynı şekilde bütün bölgede değişim dönüşümler kayyumların gayretleri ile bugünkü hale gelmiştir. Bunlar sizin de aracılığınızla milletimize gösterilmesi büyük önem arz ediyor.

"Kılıçdaroğlu'ndan aldığımı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim"

Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben Denizli'ye de gittim. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyorlar. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya bir yerden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Şimdi Man Adaları diye bir şey tutturdu. Aynı şekilde ailem dava açtılar ve bunları kazandık. Henüz parayı tahsil etmedik. Şimdi bunlar için de bu paralar için de bir yardım sandık kurdular. Oradan bu paraları ödeyecekler. Ben bunu inşallah Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunun onayı gerekiyor onaylandığı anda parayı tahsil edeceğiz tabii ki. Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın nasıl olduğunu çok iyi bilir.

Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez Genel Başkanlıktan ayrılıyorum dedi sonra geri geldi. Meral Hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Maalesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor Kürdistan'da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?

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HDP Kandil'den yönetiliyor

İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Diğeri kalkıyor bizim diyor arkamızda YPG/PYD/PKK var diyor. Biz ne diyoruz bizim arkamızda da halkımız var Allah'ımız var. Onlar sırtını onlara dayıyor biz halkımıza ve hakka dayıyoruz sırtımızı. Ben HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle ilgilenen bir parti değildir. HDP Kandil'den yönetiliyor.

Bunları cevap vererek savunmaya gerek yok. Bazı anketlerin manüplasyon için kullandıklarına şahit olduk. Anketleri yapıyoruz ama bunları biz kendimiz yapıyoruz ve bu anketlerde de yolumuzu ve yolculuğumuzu belirliyoruz. Nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz bundan 4-5-6 seçim öncesi ciddiyet kalmadı. Manipülasyon çok ileri. Sipariş üzerine anketler yapılıyor. Aynı kişilerle konuşuyorlar ve buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkan bilgilerle kalkıp şu anketi yaptım diyor. Dolayısıyla bu güven vermiyor.

Biz bunu kendi partimiz çatısı altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bunu kimseyle de paylaşmıyoruz. Bu sadece bize aittir. Hangi ilde nasıl bir çalışma yürütelim buradaki adaylarımızı nasıl yönlendirelim buna yönelik yapıyoruz. Diğer partiler de batıda anketler yapıyorlar diğer bölgelere gitmiyorlar.

"En sağlıklısı meydanların dili"

Biz uyuma çok dikkat ediyoruz siparişle belli bir ücret vererek denek siparişi gibi bir yol izlemiyoruz. Sosyal medya üzerinden anketler var telefonla anketler var yüz yüze anketler var. Bunların hangisi sağlıklıdır diye baktığımızda yüz yüze diyor ki en sağlıklısı bu telefonla yapan diyor ki en sağlıklısı bu inanmak mümkün değil. O yüzden bence en sağlıklısı meydanların dili.

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17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti olarak meydanlarda hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de yapacağımız yeni projeleri anlatıyoruz. Yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak yapacaklarımızı da onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. İnsanlar meydanlara geliyor ve bizi dinliyorsa burada bir şey var. Bu seçim çok çok önemli sandığa gelemeyecek varsa bunları da sandığa taşıyın. O meydandaki halkımla bunda da mutabık kalıyoruz.

Büyükşehirlerimizi ilçelerimizi beldelerimizi mahallelerimizi tevazu samimiyet ve gayretle yeniden donatıyoruz. Bir siyasetçi gurur kibir böyle bir şeyle milletinin karşısında durmayacak. Tevazu olacak mütevazi olacak ki halk onu sevsin. Samimiyet olacak. Yaptığı işte samimi davranacak gayret olacak. bunu da zaten vatandaş görüyor. Bir Kayserili kalkıp da Mehmet Özhaseki'yi tanımam der mi? Kayseri'yi Kayseri yapan kişidir. Sayın Özhaseki bu işi iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi.

Birisi soruyor Kılıçdaroğlu'na İnce'yi niye yapmadınız diye onun geçmişi ve bilgisi yok diyor. Kağıthane'ye Kağıttepe dedi. Kalkıp şimdi İstanbul'daki diyor ki Erdoğan'ın geçmişinde Belediye Başkanlığı mı vardı diyor. Erdoğan'ın geçmişi siyaset ve ticaretle uğraşmış birisiydim. Biz İstanbulluya mahcup olmadık. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl aday belirlenir bunu da bilmekte bihaber.

Gelelim İzmir'e. Adayları kantara çıkartacaksınız. Nihat Zeybekci nere, diğer aday nere. Nihat Bey İzmir'e dev projelerle bugüne kadar kazandırılamayanları kazandıracak. İzmir perişan İzmir susuz. İzmir'e suyu biz getirdik. Büyükşehir getirmesi lazımdı ama getiremediler. İZBAN vardı o dönem Binali Bey ile birlikte yaptık devlet olarak ve şu anda İzmir körfezi pislikten geçilmiyor. Koku aynen Haliç gibi rezillik. Ama bunlar halledemez. Ama biz orada iktidar olursak Nihat Bey'e aynen Haliç porjesi gibi uygulattırır körfezi temizleriz. İzmir halkı da güzel körfezine kavuşur.