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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Depremde 2 bin 270 evin yıkıldığı mahallede ilk temel göründü
ELAZİĞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Depremde 2 bin 270 evin yıkıldığı mahallede ilk temel göründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin 417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Elazığ depreminde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 270 konutun yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi’nde deprem konutları yapımı için temel kazımı yapıldı. Öte yandan, daha önce iki farklı mahallede de başlanılan yaklaşık bin konutta bazı blokların kaba inşaatı bitirildi, diğerlerinde ise çalışmanın hızla devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Çok sayıda blokun kaba inşaatı tamamlanırken, yeni konutlar için de çalışmalar başlatıldı.
Çok sayıda blokun kaba inşaatı tamamlanırken, yeni konutlar için de çalışmalar başlatıldı.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin 417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatıldı.

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi ile Bizmişen bölgesinde yaklaşık bin konutun yapımı hızla başlayarak yükselmeye başladı. Çok sayıda blokun kaba inşaatı tamamlanırken, yeni konutlar için de çalışmalar başlatıldı.

Çok sayıda blokun kaba inşaatı tamamlanırken, yeni konutlar için de çalışmalar başlatıldı.

En fazla hasar alan mahallede temel atma çalışması

Bir taraftan konutlar yükselen Elazığ’da, diğer taraftan da yeni konutların temel atma aşamasına bölüm bölüm geçilmeye devam ediyor. Son olarak 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 270 evin yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi’nde de yapılması planlanan 353 konutun temel atma çalışması başladı. İlk etapta 4 blok, 353 binanın yapılacağı mahallede, konutların en kısa sürede bitirilerek depremzede vatandaşlara teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, aynı mahallede diğer konutların enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması ile yerinde yeni konutların yapımı için de kısa sürede temel atma işlemi başlatılacağı aktarıldı.

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi ile Bizmişen bölgesinde yaklaşık bin konutun yapımı hızla başlayarak yükselmeye başladı.

En kısa zamanda depremzedelere teslim edilecek

24 Ocak’ta meydana gelen depremden sonra yıkım çalışmalarının bittiğini ve yapım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Harita Mühendisi Hamdullah Kaya, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Mevcut yapı çalışmalarında burası 19 bina birde ticari alan olmak üzere 20 yapıdan oluşmaktadır. 4 blok olarak planlandı. Toplam taban alanı 18 bin metrekare civarında. 353 tane konut yapılacak burada. Burayı en kısa sürede tamamlayıp depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz.”

Bizmişen bölgesindeki depremzedeler için yapımı süren 786 konutun şantiye şefi Oktay Ağan ise 39 bloktan 12’sinin kaba inşaatının bittiğini, Temmuz ayı başlarında tüm blokların kaba inşaatının biteceğini aktardı. Ağan ayrıca, 786 konutun 14 Eylül’e kadar depremzedelere teslim edilmek üzere hazır hale geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Depremde 2 bin 270 evin yıkıldığı mahallede ilk temel göründü
FOTOĞRAF 7
Title
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin 417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatıldı.
Title
Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi ile Bizmişen bölgesinde yaklaşık bin konutun yapımı hızla başlayarak yükselmeye başladı. Çok sayıda blokun kaba inşaatı tamamlanırken, yeni konutlar için de çalışmalar başlatıldı.
Title
Bir taraftan konutlar yükselen Elazığ’da, diğer taraftan da yeni konutların temel atma aşamasına bölüm bölüm geçilmeye devam ediyor. Son olarak 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 270 evin yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi’nde de yapılması planlanan 353 konutun temel atma çalışması başladı. İlk etapta 4 blok, 353 binanın yapılacağı mahallede, konutların en kısa sürede bitirilerek depremzede vatandaşlara teslim edileceği bildirildi.
Title
Öte yandan, aynı mahallede diğer konutların enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması ile yerinde yeni konutların yapımı için de kısa sürede temel atma işlemi başlatılacağı aktarıldı.
Title
24 Ocak’ta meydana gelen depremden sonra yıkım çalışmalarının bittiğini ve yapım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Harita Mühendisi Hamdullah Kaya, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Mevcut yapı çalışmalarında burası 19 bina birde ticari alan olmak üzere 20 yapıdan oluşmaktadır. 4 blok olarak planlandı. Toplam taban alanı 18 bin metrekare civarında. 353 tane konut yapılacak burada. Burayı en kısa sürede tamamlayıp depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz.”
Title
Bizmişen bölgesindeki depremzedeler için yapımı süren 786 konutun şantiye şefi Oktay Ağan ise 39 bloktan 12’sinin kaba inşaatının bittiğini, Temmuz ayı başlarında tüm blokların kaba inşaatının biteceğini aktardı. Ağan ayrıca, 786 konutun 14 Eylül’e kadar depremzedelere teslim edilmek üzere hazır hale geleceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Depremde 2 bin 270 evin yıkıldığı mahallede ilk temel göründü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bin 417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Elazığ depreminde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 270 konutun yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi'nde deprem konutları yapımı için temel kazımı yapıldı. Öte yandan, daha önce iki farklı mahallede de başlanılan yaklaşık bin konutta bazı blokların kaba inşaatı bitirildi, diğerlerinde ise çalışmanın hızla devam ettiği bildirildi.


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