Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Birçok alanda iş birliğine vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

"Kalıcı ateşkes için çalışmalara başlanmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.







