Macron'dan Ahmed Şara'ya telefon: Resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti

Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Macron, Suriye'deki geçiş dönemine desteğini ifade etti. Macron Fransa'nın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı. İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti. Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.

Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti. Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu söyledi. Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara dikkati çeken Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğini vurguladı.