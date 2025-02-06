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Macron'dan Ahmed Şara'ya telefon: Resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti

Macron'dan Ahmed Şara'ya telefon: Resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti

15:466/02/2025, Perşembe
AA
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Macron'dan resmi davet aldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Macron'dan resmi davet aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı telefonla arayarak tebrik etti. Macron, Şara'yı Fransa'ya davet etti.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı
Macron, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştü
.

Yeni yönetime desteğini iletti

Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Macron, Suriye'deki geçiş dönemine desteğini ifade etti. Macron Fransa'nın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı. İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti. Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.


Kalkınma ve refah vurgusu

Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti. Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu söyledi. Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara dikkati çeken Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.


#Ahmed Şara
#Emmanuel Macron
#Suriye
#Fransa

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