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Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polis Alim Reis'le telefonda görüştü: Kanınız yerde kalmadı kalmayacak bedelini ağır ödediler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, polisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, görüşmede, "Rabbim şifalar versin. Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak. Bedelini ağır ödediler" dedi.

Halil Akkoç
17:36 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, yaralı polisimiz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.

Bakan Yerlikaya, yaralı polisimiz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki hain terör saldırısı sonrası yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile polis Alim Reis'i telefonda görüştürdü.
Erdoğan, görüşmede,
"Rabbim şifalar versin. Kanınız yerde kalmadı, İnşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler. Bundan sonra da aynı şekilde ödemeye devam edecekler. Bundan sonraki süreçte de Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun"
ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler. Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ali Yerlikaya
#Ankara
#Alim Reis Demirel
#Erkan Karataş
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