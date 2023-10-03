Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polis Alim Reis'le telefonda görüştü: Kanınız yerde kalmadı kalmayacak bedelini ağır ödediler

Bakan Yerlikaya, yaralı polisimiz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda görüştürdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki hain terör saldırısı sonrası yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
"Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler. Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."