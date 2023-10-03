Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polis Alim Reis'le telefonda görüştü: Kanınız yerde kalmadı kalmayacak bedelini ağır ödediler

"Rabbim şifalar versin. Kanınız yerde kalmadı, İnşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler. Bundan sonra da aynı şekilde ödemeye devam edecekler. Bundan sonraki süreçte de Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun"