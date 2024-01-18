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Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin başarısını kutladı: Hizmet ihracatında lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

10:02 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:25 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi"ne videomesaj gönderdi.



Sözlerine Türk Hava Yolları yöneticilerini ve çalışanlarını selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin havacılık alanındaki başarı çıtasının giderek yükseldiğini belirtti:


"Türk Hava Yolları yönetim zirvesinin başarılı geçmesini kurumumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletçe göğsümüzü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başladığınız 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu da olan Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir. 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir."


"350 uçaklık siparişinizi gelecek vizyonumuzun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiriyorum"


Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya’nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını aldığına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:


"Türk Hava Yolları özelinde elde edilen Tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişinizi gelecek vizyonumuzun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyor, semalarınız açık olsun diyorum. Kalın sağlıcakla."


#Recep Tayyip Erdoğan
#THY
#İhracat
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