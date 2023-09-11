Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Bu zat PKK terör örgütüyle el ele dolaşıyor'
'Bu zat PKK terör örgütüyle el ele dolaşıyor'
TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Her şeyden önce bu zat bir vatansever, bir milliyetperver kişi değil. Bu zat, her şeyden önce PKK terör örgütüyle YPG'yle, HDP'yle bunlarla el ele kol kola dolaşanlar bunlar. Bunlar tabii genel başkanlarıyla beraber de aynı şeyleri yapmadılar mı? Terör örgütlerinin temsilcileriyle bunlar Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Ama bu ismini verdiğiniz zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yapmış olan kişiler."
dedi.
'Namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacak'
'Namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacak'
"İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Bunların ipini kesecek diye inanıyorum.
" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Milletle milletin değerleriyle uzaktan yakından bağı olmayanların alçak iftiralarından başka bir şey değil bu. Sürekli çamur at izi kalsın türü açıklamalarla düşmanına bile zulmetmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atmaktan bıkmadılar. Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye'nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür. Seçimde Kandil'den CHP'ye ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlar ve destekler gönderilirken bu şahıs CHP kimliğiyle terör örgütünün kurulduğu köyden örgüte selam veriyordu. Bu millet CHP ile terör örgütünün o dayanışmasını unutmadı, sandıkta da yanıtını verdi. Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır."
diye konuştu.
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#TSK
#Recep Tayyip Erdoğan
35 dakika önce