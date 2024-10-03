Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti: Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), ortak alfabe çalışmalarının ardından Türk devletlerinin birlik ve beraberliğini pekiştirecek yeni bir adım daha attı. TDT'ye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, KKTC ve Türkmenistan'ın gözlemci olduğu ülke temsilcileri, ortak Türk dünyası haritası üretme amacıyla dün Ankara’da bir araya geldi.