Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti: Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, "Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.
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